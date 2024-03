Video: Catalina arremetió contra una participante y recibió una dura advertencia

domingo, 10 de marzo de 2024 00:00

Gran Hermano (Telefe) está muy exigente con los participantes que ingresaron a la casa en la instancia de repechaje. Tal es así que Isabel debió abandonar la casa más famosa del país por brindarle información a Lisandro "Licha" y a Juliana "Furia". En esta oportunidad, Catalina recibió una dura advertencia y se mostró muy enojada.

La participante aseguró que no fue nada de gravedad y destacó que no estaba hablando del juego. La jugadora comentó que estaba charlando con Denisse y Gran Hermano las interrumpió para dejarles un fuerte mensaje. El video se viralizó en X (ex Twitter) y hay diferentes opiniones entre los seguidores del programa.

*retaron a cata por hablar de cosas del afuera con denisse y furia dijo que sabrina ya ha dicho varias cosas y nada*

furia: pero bueno como la cuidan tanto



amo que furia se de cuenta de TODO

SABRINA AL 9009 #GranHermano #GranFuria pic.twitter.com/B9rRcOPZbj — lau pichilísima (@micachapame) March 10, 2024

Las jugadoras manifestaron que hay participantes que ingresaron del repechaje y brindaron información del afuera. Juliana y Catalina se mostraron muy enojadas tras la expulsión definitiva de Isabel y pidieron que tomen medidas del mismo nivel para todos los que briden información.

Restará saber si en la gala de eliminación de este domingo brindarán detalles de lo sucedido y si tomarán otra medidas más severas con Catalina.