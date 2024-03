Una excompetidora podría regresar a la casa de Gran Hermano: ¿quién será?

domingo, 10 de marzo de 2024 19:08

En las últimas horas, los seguidores de Gran Hermano (Telefe) hicieron viral el pedido del regreso de Lucía a la casa de Gran Hermano (Telefe). El club de fans de la salteña se ilusiona con la posibilidad de que la participante puede reingresar a la casa más famosa del país.

"Regreso de Lucía", fue el pedido que se hizo viral en X (ex Twitter) y aprovecharon para compartir diferentes videos que tienen a la joven como protagonista. De momento, la producción no detalló si ingresarán nuevos competidores a la casa, pero Santiago del Moro no descartó esta posibilidad de que sumen nuevos jugadores.

Casi 50k de posts! Amo, el mejor fandom por lejos



REGRESO DE LUCIA pic.twitter.com/vkIlxpoLrv — Dilianny (uD835uDC73uD835uDC96uD835uDC84uD835uDC89uD835uDC8A’uD835uDC94 uD835uDC7DuD835uDC86uD835uDC93uD835uDC94uD835uDC8AuD835uDC90uD835uDC8F) (@DiliannyPunto) March 10, 2024

Vale destacar que Lucía alcanzó el mayor porcentaje de votos negativos y por decisión del "Supremo" abandono la casa más famosa del país. Una vez que estuvo fuera de la casa aseguró que tenía muchas ganas de regresar ya que le había quedado una cuenta pendiente. La salteña confirmó que está muy enamorada de Rosina, pero no se animó a demostrarle sus sentimientos, ya que estaba en pareja.

Es por ello, que los seguidores buscan que ese encuentro se concrete y en este escenario los fans piden por el regreso de Lucía en las redes sociales.