¿Problemas en el paraíso furioso de GH?: chispazos entre Furia y Catalina

domingo, 10 de marzo de 2024 15:12

Este domingo, Gran Hermano palpita una nueva gala de eliminación y hay una fuerte interna para que Sabrina sea la próxima eliminada. Y son las "Furiosas" quienes impulsan la campaña pero hubo "chispazos" este domingo entre Juliana "Furia" y Catalina.

Conversando con Rosina, Furia confesó que se enojó con Cata porque habla con Sabrina. "¡Ahhh, bueno!", respondió la uruguaya. "Ya no entiendo nada... que todos son amigos afuera. Y lo primero que te dicen es: "cuando salgas afuera vas a entender", dijo Juliana.

FURIA SE ENOJÓ CON CATALINA PORQUE SE HABLA CON SABRINA (Recordemos que afuera la mayoría tenían una buena relación)



"No te puede decir nada; tiene que ver con el juego", le resaltaron. Y fue nuevamente contra Cata: "Sabrina me dijo violenta y golpeadora frente a toda la Nación argentina. O sea, chau. Nada más te digo". Y la médica aceptó su postura: "Furia no te enrosques".

A lo que la participante señaló: "¿que no me enrosque? Le quiero partir la cara. ¿Me estás jodiendo? Si se quiere ir con la cara toda rota?". Emma salió al cruce y Furia insistió en que Gran Hermano hizo ingresar a exjugadores para "tentarla" para ver "hasta dónde puede aguantar. Hay gente que me falta el respeto continuamente".