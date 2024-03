Murió el hijo de una reconocida actriz: la famosa reveló todos los detalles

domingo, 10 de marzo de 2024 19:19

Una querida y reconocida actriz colombiana transita uno de sus peores momentos tras la muerte de su hijo. Se trata de Luly Bossa, la mujer que conquistó a miles de seguidores con sus proyectos laborales mostró su faceta más dura. Es que este 9 de marzo falleció su hijo, Ángelo y pidió a todo su público que la ayude en esta desesperante situación.

La famosa cuenta con más de 700 mil seguidores en su cuenta personal de Instagram y en horas tempranas compartió un video en el que pedía oración por la salud de su hijo. Después de unas horas, confirmó que su hijo falleció y en su rostro reflejó el dolor y la tristeza en este momento.

El hijo de la famosa, de tan solo 19 años, y conmocionó a sus colegas ya que la acompañaron en todo el proceso. “Se me fue, mi Ángelo se me fue. No se supone que los hijos se vayan antes que uno”, resaltó la actriz, entre lágrimas.

Qué pasó

A través de un video que publicó en su cuenta de Instagram, la actriz explicó que “Estoy aquí en Capillas de la fe, en la velación de mi niño, de mi príncipe”, también, aprovechó para enviarle un saludo de agradecimiento a todos los que la están acompañando en este terrible momento.

“Yo no he tenido casi tiempo de mirar sus comentarios y yo quisiera, de verdad, meterme por la cámara, agarrarlos, darles un abrazo y decirles gracias, gracias, gracias”, afirmó.

Luego, subrayó que “han estado para Ángelo, yo no sabía que lo amaran tanto, que lo admiraran tanto, no sabía que nuestra historia les afectara tanto sus vidas y les inspirara tanto”.

Luly Bossa también explicó que la idea que tiene es la de hacer un en vivo para poder comunicarse con todos sus seguidores, pero que ha tenido problemas con Instagram, por lo que está buscando otras aplicaciones como TikTok. Así lo informaron de Infobae

También, afirmó que una de las razones para hacer el en vivo es explicar todo lo que sucedió con Ángelo, pues agregó que ella sabe que su hijo está feliz: “Quiero hablar con ustedes, quiero comunicarme con ustedes, quiero darles las gracias, quiero decirles desde el fondo de mi corazón que yo sé que Ángelo está feliz porque esto lo planeó él, quiero contarles, quiero decirles cómo fue la vaina”.

Fuente: con información Infobae