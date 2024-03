¡Es otra!: Lizy Tagliani mostró sus retoques para conducir "La Peña de Morfi"

domingo, 10 de marzo de 2024 13:25

Lizy Tagliani fue confirmada como conductora de la nueva temporada de "La Peña de Morfi" (Telefe) y ya se está preparando. En redes sociales, como siempre muy activa, mostró cómo se prepara para volver a la TV.

"Antes, durante y después de mis retoques para volver a la tele; aguannnntaaaaaaaaaa jajajajajaj gracias @llamameantiguo por este tratamiento que me hiciste", dijo Lizy, en un carrete de fotos. En una está sin maquillaje, en otra cubierta de papel y en la última, transformada.

Es que Humberto Tortonese usó la IA para mostrarla rubia, de pelo rizada y su cara más delgada. ¡Lo que se dice una modelo "estereotípica"! Entre los que comentaron está su amigo Marley que calificó el retoque como "sutil" y muchos seguidores se prendieron en la humorada: "¿estás sin filtro?" o "¿Te aclaraste el pelo?, fueron algunos de los comentarios.

El gran anuncio

La novedad fue confirmada este miércoles en Intrusos (América TV), este miércoles, por Marcela Tauro. "Ella tiene un representante que es Yankelevich y en la negociación era 'Lizy conduce sola'. No con Diego. No están al lado", destacó. Pero el periodista no se apartará del programa, en el que tuvo buena recepción, y cerró un año frenético para el ciclo luego de la desvinculación de Jey Mammon por una denuncia pública de presunto abuso sexual.

"La negociación era Lizy va, pero Diego no va a conducir. Va a estar en otro segmento", dijo Tauro.

Este 2024 viene con grandes proyectos para la querida actriz de "Los Bonobos". Muy pronto, será parte de “Esperando la carroza”, la obra que será estrenada en el teatro Premier, de calle Corrientes, producida por Gustavo Yankelevich.