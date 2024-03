Conmoción: murió el hijo de una reconocida y querida actriz

domingo, 10 de marzo de 2024 00:00

Una querida y reconocida actriz colombiana transita uno de sus peores momentos tras la muerte de su hijo. Se trata de Luly Bossa, la mujer que conquistó a miles de seguidores con sus proyectos laborales mostró su faceta más dura. Es que este 9 de marzo falleció su hijo, Ángelo y pidió a todo su público que la ayude en esta desesperante situación.

La famosa cuenta con más de 700 mil seguidores en su cuenta personal de Instagram y en horas tempranas compartió un video en el que pedía oración por la salud de su hijo. Después de unas horas, confirmó que su hijo falleció y en su rostro reflejó el dolor y la tristeza en este momento.

Foto: Luly Bossa (Instagram)

El hijo de la famosa, de tan solo 19 años, y conmocionó a sus colegas ya que la acompañaron en todo el proceso. “Se me fue, mi Ángelo se me fue. No se supone que los hijos se vayan antes que uno”, resaltó la actriz, entre lágrimas.

De acuerdo a las primeras informaciones, el joven luchaba contra la distrofia muscular y en cada uno de sus posteos compartía diferentes momentos acompañando a su hijo. Siempre se mostró como una madre comprometida por darle el mejor bienestar a Ángelo.