El Golden Ticket de GH les dará el regreso a dos ex participantes: mirá quiénes son

En una nueva gala de Gran Hermano, Santiago del Moro finalmente anunció la sorpresa que todos estaban aguardando: la activación del Golden Ticket.

Las especulaciones en las redes sociales no se habían hecho esperar, algunos creyeron que se trataba de un pase directo a la casa para un nuevo participante, mientras que otros pensaron que podría ser un beneficio para uno de los jugadores actuales.

Lo cierto es que finalmente Del Moro explicó de qué se trata. El próximo lunes 4 de marzo, el golden ticket les dará el reingreso a las dos participantes que quedaron con los mayores porcentajes de votos en la gala de repechaje, es decir que Sabrina y Denisse vuelven a la casa.

Pero eso no es todo, ya que el conductor también confirmó que no serán los únicos tickets, ya que el reality lanzará nuevos boletos para que los espectadores que los encuentren en algunos productos, se conviertan en los nuevos "hermanitos". Eso será más adelante y aún no se detalló ni la cantidad de tickets ni la fecha.

En 2006, en la edición de Gran Bretaña, un Golden Ticket permitió que un espectador se convirtiera en jugador. El mecanismo para obtener el ticket dorado en esa ocasión fue esconderlo en 100 paquetes de chocolates de la marca Kit Kat, igual que como se hizo en la aclamada película "Charly y la fábrica de chocolate".

El participante que lo encontrara debía comunicarse con la producción a través de una línea telefónica especial. En la versión argentina, se espera que el método sea más novedoso debido a la tecnología actual.

Se rumorea que el nuevo participante tendrá su propia habitación y vestirá atuendos dorados. El público está ansioso por saber más sobre el Golden Ticket y espera que Santiago del Moro revele los detalles en las próximas emisiones.