El fuerte comentario de Ximena Capristo contra Furia: ¿qué dijo?

viernes, 1 de marzo de 2024 21:32

Gran Hermano es tendencia en redes sociales todos los días y cada cosa que pasa es comentada por los usuarios, que no se pierden nada de lo que ocurre dentro del juego. Aunque también están atentos a los comentarios de los analistas del reality.

Ximena Capristo, ex participante de Gran Hermano, participa del Debate del programa y opina sobre lo que hacen los jugadores. Entonces la invitaron al ciclo de Georgina Barbarossa para hablar del reality y realizó un comentario desafortunado.

“La idolatran a Furia y para mí eso la perjudica a ella que todos hagan lo que ella quiere, porque alimenta ese ego que tiene, como diciendo ‘ella da contenido’, ‘ella hace’, y ella misma lo dice, me parece que la suben y la suben y la van a bajar de un balazo muy pronto, chicos”, opinó Capristo.

Le dejaron pasar el comentario y continuó hablando: “Acuérdense de lo que yo les digo, la van a bajar primero de adentro porque la van a seguir dejando en placa y después del afuera la van a sacar. Porque para mí tiene mucha gente que la quiere, si bien yo siempre digo que es una gran protagonista del programa, es la uno, la que mejor juega y todo, pero hay mucha gente que no le gusta”.

Estos dichos generaron repudio en redes sociales, entonces Ximena hizo rápidamente un descargo: “Bueno paso por acá porque tengo que aclarar algo que dije hoy en el programa de Georgina que tal vez cayó mal y la verdad es que no fue literal lo que dije. La frase era: ‘la van a bajar de un ondazo’, que lo sigo pensando por supuesto, lo que pasa es que las fans de Furia no soportan que yo hable, no mal de ella porque yo digo que es una excelente jugadora, que se vio todos los Gran Hermano, que sabe jugar y todo pero a mí no me gusta Furia, chicos”.

“Cuando uno dice que no le gusta Furia salen todos a atacar, a mí no me importa que me ataquen, yo voy a ser fiel a mis pensamientos, fiel a mi corazón, una mujer agresiva a mí no me gusta, entonces lo digo, lo comento, y lo voy a seguir haciendo. Así que les mando un besito para todos, sigan gastando tiempo en mí”, concluyó.