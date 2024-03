El exabrupto de Agostina que podría dejarla afuera de Gran Hermano

viernes, 1 de marzo de 2024 14:20

Agostina Spinelli es una de las participantes más polémicas de Gran Hermano. De profesión policía, comenzó el juego muy unida a Juliana "Furia" Scaglione, pero después se paró en la vereda de enfrente y no dudó en ir al choque con cada participante que se interponía en su camino.

Pero esta vez tuvo un exabrupto que la podría dejar fuera de juego, teniendo en cuenta que es una de las nominadas para abandonar la casa el próximo domingo.

Agostina lavaba los platos y Bautista los secaba, pero el jugador uruguayo le dijo que iba a dejar su puesto porque quería buscar alguna de las golosinas que ingresaron los familiares a la casa en el juego de "Congelados".

“Andá, si no vuelan. Como la AMIA”, dijo la policía, haciendo alusión al atentado a la mutual judía perpetrado en el año 1994, que se cobró 85 vidas y que a casi 30 años aún no pudo ser esclarecido.

Agostina dijo VUELAN COMO LA AMIA

Nahhhhhh se va al carajo ya#GranHermano pic.twitter.com/VtWpnRUmKc — Channel Chu ? uD83CuDDE6uD83CuDDF7uD83CuDDEFuD83CuDDF5uD83DuDC0F (@ChannelChu79) March 1, 2024

En las redes sociales, los fanáticos repudiaron estos dichos y ya se perfila como la posible elegida por el público para salir del juego.

Los últimos días de Agostina en la casa están siendo muy difíciles desde el regreso de Agostina. “Estoy devastada. Me dolió, si bien podía esperarme esto no pensé que iba a pasar. Me duele mucho la reacción que tuvo Cata hacia mí. Me sentí que vino como directo a jugar con Furia, encontrarme con algo totalmente diferente como que me dolió. Siempre habló de valores, siempre habló de ser uno mismo y yo creo que jamás le fallé como persona a ella. Y pienso a ver, en qué fallé, y no entiendo”, se quejó Agostina.