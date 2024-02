Traicionada: avance del capítulo de este viernes

viernes, 9 de febrero de 2024 00:00

La desesperación y la venganza se van entrelazando en Traicionada, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Sadakatsiz. La novela se acerca al final y con éste sus protagonistas transitan momentos de máxima tensión.

En el capítulo de este viernes, Volkan (Caner Cindoruk) hablará con Derya (Özge Özder) y le contará que está tranquilo porque Derin (Melis Sezen) lo apuñaló a él y no a Asya (Cansu Dere). "Lo que más temía era que Derin apuñalara a Asya. Me alegro mucho de que haya sido de esta forma", le dirá.

Ante esto, la doctora le cuestionará su pensamiento: "¿Cómo puedes decir eso? Te volviste loco. Casi me muero de la pena. No me vuelvas a decir algo así. Soy tu amiga desde hace 40 años". A lo que él le aclarará: "Pero yo... no hubiera podido soportarlo. Ahora... nuestra relación volvió a nacer. Regresó a mí y no la quiero perder".

Ante estas palabras, Derya no podrá soportar que su amigo vuelva a caer en la venganza de Asya y por eso estará dispuesta a contarle toda la verdad. Sin embargo, en ese momento que esté por hablar, ingresará a la habitación Asya y todo quedará truncado.

Por otro lado, lejos de todo esto, Derin despertará abrazada a Onur (Serhat Paril) y se dará cuenta que pasaron la noche juntos. Eso la llevará a un estado de nervios y nuevamente la locura.

"Cometimos un grave error. ¿Qué estoy haciendo aquí? Jamás debí venir. Amo a Volkan más que nada. Lo amo mucho", lanzará la mujer a lo que luego agregará: "Debes entender que no siento nada por ti. Solo amo a mi esposo y espero... No hablarás de esto con nadie, ¿oíste?".

La posibilidad de que esa relación con Onur llegue a Volkan, llevará a Derin a no ser consciente de sus acciones. En un estado de locura, volverá a la silla de ruedas y con su hija en brazos llegará al borde de la piscina, con riesgo de caer al agua.