Revelaron por qué Marcos Ginocchio no volvió a Telefe: "No quiere saber nada"

viernes, 9 de febrero de 2024 00:00

El regreso de Gran Hermano 2022 le dio poderío a Telefe en el prime time para seguir siendo líder en la pantalla chica, y de la mano del formato más famoso del mundo, Marcos Ginocchio se volvió una de las personas más convocante del país.

En este marco, el ganador del ciclo anterior fue convocado para conformar el panel de Santiago del Moro en el canal de las pelotas, pero una sorpresiva revelación cambió su destino relacionado al reality.

En este marco, Ángel de Brito sorprendió al revelar por qué Ginocchio no está en el programa. “Yo hablé con Marcos puntualmente, y hablé con Telefe. Ellos me dijeron que, obviamente, lo convocaron para este Gran Hermano. De hecho, habían anunciado que iba a estar en el debate y nunca estuvo”, comenzó diciendo el conductor de LAM.

Y agregó: “También hablé con los representantes de Marcos y la versión es que él no quiere saber nada con la televisión y me parece bien porque decide y dice ‘no estoy preparado, entonces decido no ser panelista y no ser conductor porque todavía no lo siento’”.

“Quiere dedicarse de a poco, estudiar y formarse, como hace la gente que le da la cabeza”, cerró De Brito.