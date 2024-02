Paula Chaves habló del presunto romance entre Alfonso y Vigna: "Ella venía mucho a casa"

viernes, 9 de febrero de 2024 00:00

La separación entre Flor Vigna y Luciano Castro causó un cimbronazo en el mundo de la farándula. La noticia que cayó como una bomba entre muchos que no imaginaban la crisis, fue mutando en los últimos días hasta terminar en escándalo y con otro famoso involucrado.

Se trata de una versión que involucra a Vigna con un presunto romance en 2018 con un “productor casado” y en las redes sociales no tardaron en señalar a Pedro Alfonso.

El rumor que dio a conocer Mimi Alvarado, la pareja de El Tirri, primo de Marcelo Tinelli, pese a que los dichos fueron desmentidos por el propio “Peter”. Sin embargo, en las últimas horas, quien salió al cruce fue su esposa y madre de sus hijos, la modelo Paula Chaves.

“Lo primero que me dice es que le da ‘fiaca’ y que nunca fue ‘un tema’ entre ellos”, contó Ángel de Brito al aire de LAM (América) sobre el mensaje que le mandó la conductora de Bake Off (Telefe). “La verdad que no, no pasó. Compartimos muchas cosas con Flor. Jamás tuve celos de ella, de otras, sí”, agregó.

Luego, Paula argumentó por qué jamás desconfió de Florencia ni de su marido: “Son esas cosas que se instalan. Ella venía mucho a casa. Jamás me dio celos. Compartimos mucho con ella y Nico Occhiato, que en ese tiempo era su novio”.