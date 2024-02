María Eugenia Ritó, sin filtro: "Soy bisexual y me gusta todo"

viernes, 9 de febrero de 2024 14:52

María Eugenia Ritó estuvo varios años alejada de los medios, pero está con deseos de volver y lo haría de la mano de Carmen Barbieri. "Tengo dudas de volver porque me cuesta mucho el peso, el cuerpo. Trabajé muchísimo para hacer mi carrera, a mí nadie me la regaló, ni mi ex marido, ni alguien que me puso la plata, me rompí yo solita todo", se sinceró.

"Trabajé con todos los capocómicos y ¿cómo voy a pensar en dejar mi carrera porque tengo kilos de más? Me morí y volví a nacer. Tuve problemas de todo: separación, drogas, depresión, internada y acá estamos. Este año cumplo 49 años, ¿quién está así a mi edad coherente y consciente y con ganas de volver? Y sí, tengo kilos de más, pero miren mi cara, estoy impecable. Quiero estar divina y lo voy a volver a estar. Me pasó un tren por encima, un micro diferencial, el avión, todo, pero acá estoy. Yo soy una artista y me debo al público", aseguró.

"Ser artista es algo que se construye, nací para eso, es mi lugar", dijo la vedette, que sueña con volver de la mano de Carmen Barbieri, que le ofreció escribirle un monólogo. Además, le gustaría hacer algo con Mónica Farro: "Me encanta Mónica Farro, es la única vedette y me gustaría hacer un cuadro con ella".

Su vida sentimental

María Eugenia Ritó estuvo casada con Marcelo Salinas entre los años 2006 y 2013. "Ahora estoy soltera. Siempre hay alguien que te saque las telas de araña, lógicamente. Pero estoy tranquila. Salgo, estoy con amigos, con amigas. A mí me gusta todo, soy bisexual", afirmó.

"¿Qué no hice yo? Un zoológico tuve en mi casa, Temaikén", reveló al recordar aquellos años. "Cuando uno está solo, hay que enfrentar esa situación, hoy no tengo un chongo que me banque. Quiero ser Wanda, la felicito. Yo me casé con un millonario y no tengo un mango. Todas hicieron cosas, pero chapeau porque son millonarias y yo no tengo un mango", concluyó.