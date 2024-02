Traicionada: avance del capítulo de este jueves

jueves, 8 de febrero de 2024 00:00

Se acerca el final de Traicionada y con éste los personajes van dando giros impensados. La novela turca de las tardes de Telefe, cuyo nombre original es Sadakatsiz, mantiene en vilo a sus protagonistas a partir de la venganza.

En el capítulo de este jueves, Gönül (Gözde Seda Altuner) hablará con su hija y le pedirá que cese los problemas con Asya (Cansu Dere). "Si te encuentras con ella no te atrevas a hacer una locura, por favor", le pedirá en una comunicación que mantendrá vía telefónica.

Ante esto, Derin (Melis Sezen) se mostrará incómoda por la referencia de su madre. "No estoy loca, mamá. Además, Asia no está aquí. Estoy sola con mi esposo. Y está muy contento de verme junto a él, así que no tienes que preocuparte. Ve a casa. Yo iré más tarde", le indicará.

Lejos de todo esto, Volkan (Caner Cindoruk) hablará con Asya y le pedirá que "no presente una queja contra Derin" ante la justicia. Sin embargo la doctora se verá molesta por el pedido. Es que entiende que una vez más, él la está protegiendo.

"¿Por qué? Para que pueda terminar el trabajo que dejó pendiente ayer, ¿no es así? Sientes lástima", lamentará ella a lo que él aclarará: "Asya no es así. Derin no está bien". "Ya lo sé, Volkan, te lo he dicho siempre. Necesita un tratamiento", apuntará ella.

Más tarde, Derin se verá desbordada nuevamente, esta vez pasará delante de Onur (Serhat Paril) quien la contendrá en todo momento. "Volkan nunca me perdonará. Sé que nunca me perdonará. Es mi culpa", señalará entre lágrimas a lo que él le pedirá que no continúe con la autocrítica.

"Jamás debí haber caído en su trampa. Dejé que me engañara", agregará la chica a lo que él le pedirá que reflexione: "Tranquila, tranquila. No te tortures más". Derin exteriorizará el miedo a quedar sola pero él le demostrará que eso nunca pasará: "No te quedarás sola, tranquila. Oye, tranquila, por favor. Escúchame. No te quedarás sola jamás. Te juro que nunca vas a estar sola".