Todo por mi hogar: avance del capítulo de este jueves

jueves, 8 de febrero de 2024 00:00

Tiempos de cambios, de despedidas y de finales anticipados. Así avanza Todo por mi hogar, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Kardeslerim. La novela transita momentos en los que la tristeza marcará presencia.

En el capítulo que se verá este jueves, Akif (Celil Nalçakan) nuevamente caerá en los brazos de Nebahat (Simge Selçuk), después de que Suzan (Ahu Yagtu) decidiera no perdonarlo y apartarse para siempre de él. "Gracias, pero no puedo decir si es correcto. Ya sabes que lo nuestro nunca tiene un final feliz, ¿cierto?", le planteará Nebahat en una cena que mantendrán ambos.

"Dicen que uno no puede controlar las consecuencias de todas las decisiones que tomamos", aclarará Akif para luego abrazarla y contenerla. Pero esta relación no será bien vista por Doruk (Onur Seyit Yaran) quien intentará entender lo que le pasa a sus padres.

"Estabas dispuesto a suicidarte para que la señora Suzan te perdonara ayer. Estabas en la azotea de una casa. Y ahora estás aquí a punto de desayunar con mi madre como si nada hubiera pasado. ¿Cómo es posible?", preguntará el joven, muy confundido.

Ante esto, Akif explicará: "Susan no me perdonó, ¿qué más podía hacer? Escucha, entiéndeme. Está bien, esto puede parecer muy extraño. Incluso desagradable y poco digno, pero escucha, así es el amor. La realidad es que amo a dos mujeres. Mira, te juro que no lo planeé, simplemente así se dieron las cosas. No es culpa mía, no es algo que yo decidí. Mi corazón es generoso y abierto al amor, Doruk, entiende".

Lejos de todo esto, Gönul (Evrim Dogan) y Afra (Ecem Sena Bayir) decidirán volver a Alemania y con esto alejarse para siempre de Turquía. Antes de dar irse, la joven escribirá una carta de despedida para Ogulcan (Turhan Cihan Simsek), a quien le confesará todo su amor.

Luego irán a despedirse de Segül (Fadik Sevin Atasoy) y Gönul tendrá un gesto impensado: pagará el alquiler del restaurante por un año y le dará las llaves para que ella trabaje. "A pesar de todo lo que te hice pasar, estuviste apoyándonos en el hospital. Hiciste todo lo que pudiste por mi hija. Y no tengo con qué pagarlo. Quiero darte esto en agradecimiento", expresará.

Además le aclarará que el restó "tiene todo lo necesario para seguir funcionando. Ya tiene todos los servicios al día". "Sé cuánto te lastimé. Y no solo a ti, sino también a tu familia. Lo siento mucho. Mira, aunque no lo creas, no soy una mala mujer, pero las circunstancias fueron negativas para... Ya no importa. Por favor, perdóname", finalizará al momento de irse.