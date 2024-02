Traicionada: avance del capítulo de este miércoles

miércoles, 7 de febrero de 2024 00:00

Intensa y con el drama nuevamente entrando en juego. Así avanza Traicionada, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Sadakatsiz. La novela transita sus momentos culminantes y con estos una venganza que parece no tener fin.

En el capítulo de este miércoles, Nil (Nazli Bulum) sospechará sobre la posibilidad de estar embarazada de Selcuk (Taro Emir Tekin). Será Cerem (Sümeyye Aydogan) quien le planteará la duda y ella decidirá pedirle a Derya (Özge Özder) ayuda para hacerse el examen de embarazo.

Por otro lado, Derya hablará con Asya (Cansu Dere) y la tratará de convencer de que la venganza tiene que llegar a su fin porque todo puede terminar muy mal. "Asya por favor esto ha ido demasiado lejos. ¿Viste cómo terminó Volkan y lo mucho que han escalado las cosas este último tiempo? Estuvo a punto de morir. Me pregunto, ¿qué viene después? Y si Volkan hubiese muerto, no me lo habría perdonado jamás. Así que termina con todo esto. Te lo estoy rogando. Solo depende de ti", lanzará Derya.

Ante esto, Asya rechazará esa posibilidad. "¿Yo debo terminarlo? Porque estuvo al borde de la muerte, ¿quieres que vaya con él y me disculpe?, ¿de verdad crees que eso es lo más sensato?", preguntará. Sin embargo Derya le responderá con más preguntas: "Entonces, ¿qué más pasará ahora?, ¿qué más quieres?. Ese hombre está pensando en ti en este momento. ¿No te das cuenta?. Cree que aún tiene un futuro contigo. ¿No sientes algo de lástima por él siquiera?".

"Volkan me engañó durante dos años. Así que no pasará nada si no le digo la verdad durante unos días, Derya. Y como te dije ayer, aún falta algo. Así que esto aún no termina", finalizará.

Sin embargo, la locura no se terminará y Derin (Melis Sezen) irá al hospital a increpar a Asya por el acercamiento que tuvo con su marido mientras él estuvo internado.