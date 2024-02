Todo por mi hogar: avance del capítulo de este miércoles

miércoles, 7 de febrero de 2024 00:00

La calma, que antecede el drama, comienza a vivirse en Todo por mi hogar, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Kardeslerim. La novela transita momentos en los que la muerte parece alejarse de la posibilidad de cobrarse algún personaje, sin embargo el drama no termina.

En el capítulo de este miércoles, Ogulcan (Turhan Cihan Simsek) irá al encuentro de Afra (Ecem Sena Bayir) quien ya superó el estado delicado en el que cayó tras ser atropellada por su madre. La pareja compartirá un momento frente al mar y allí ella le propondrá imaginar una escena pero nada será como ella espera.

Lo primero que hará es proponerle a Ogulcan que cierre los ojos y que se imagine que viaja a un restaurante a cenar con ella, mariscos. "El clima es fresco y tenemos un... un delicioso platillo en nuestra mesa", lanzará la chica quien cuando pinte esa escena se dará cuenta que con su novio no vivió nada de lo que ella soñó.

"Pero no hemos tenido nuestra primera pelea. Y no hemos visto las estrellas juntos. Y tampoco hemos ido al cine. Nunca nos hemos besado bajo la lluvia porque no ha habido tormentas. Y tú no me has dicho cuánto es que me amas", dirá pensativa. Sus palabras sonarán a despedida para Ogulcan que no imaginará lo que luego ocurrirá.

Por otro lado, Zehra (Ilayda Sezgin) quedará al límite de ser descubierta por la policía y por eso decidirá renunciar a su trabajo en la florería. Sin embargo, su jefe no se lo permitirá e irá más allá: la extorsionará.

Cuando ella vaya al trabajo le contará que estuvo al límite de ser vista por los efectivos. "¿Qué habría pasado si nos hubieran descubierto?", preguntará la chica en un estado de nervios y agregará: "Tuve que fingir que me dolió el estómago y odio decir mentiras. Ah, maldición. ¿Por qué se involucró la policía? La verdad ya no quiero trabajar en esto. No, ya no quiero estar estresada. Y cuando Asiye sepa lo que entregamos, tampoco querrá trabajar. Perdón, pero lo que está haciendo no está bien".

Sin embargo, la decisión de la chica no caerá bien en su jefe y la amenazará con hacerle daño a su hermanita y a su marido. "Mira, ya investigué todo sobre ti. Conozco bien tus movimientos. ¿Realmente crees que esto es una floriría? Qué ingenua eres. Por lo tanto, no será tan sencillo que renuncies. ¿Sí comprendes eso?", advertirá el hombre.