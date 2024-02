Maxi López reveló el dramático pedido que le hizo Wanda Nara por su salud

miércoles, 7 de febrero de 2024 00:00

En una entrevista radial, Maxi López se refirió a la salud de su expareja, Wanda Nara, quien fue diagnosticada con leucemia. El exfutbolista contó cómo se enteró de la noticia y reveló el dramático pedido que le hizo la empresaria.

López, quien vive en Inglaterra, recibió la llamada de un amigo médico a las cuatro de la mañana. "Tenía 52 llamadas de él y de mi ex suegra. Yo me levanto y digo ‘qué pasó’. Era todo raro. Entonces él me explicó todo y yo dije ‘bueno, organizo y viajo’. Saqué un pasaje para cuatro o cinco días después porque tenía que organizar cosas de trabajo allá”, relató.

Al día siguiente, Wanda Nara lo llamó y le pidió que viajara de inmediato a Argentina. "Me llama ella y me dice ‘te pido por favor que vengas ya, necesito que estés acá’. Tuve que cambiar el pasaje y viajé de un día para el otro”.

La principal preocupación de Maxi López eran sus hijos, Valentino, Constantino y Benedicto. "Yo quería hablar con los chicos antes que salieran las cosas. Entonces me tomé un avión y viajé lo más rápido que pude. El tema que cuando me bajé del avión y salí de Ezeiza ya una persona había declarado. Estaba bastante caliente”, explicó en referencia a Jorge Lanata, quien fue el primero en dar a conocer la enfermedad de Wanda.

Maxi López también mencionó el apoyo que recibió de su actual pareja, Daniela Christiansson, quien se quedó sola con su pequeña hija, Elle, en Europa mientras él viajaba a Argentina. "Yo ahora al lado tengo a una crack, es una campeona, tengo un millón de quilombos y siempre se los banca”, dijo sobre ella.

A pesar de la distancia, Maxi López pudo estar con sus hijos y hablar con ellos sobre la enfermedad de su madre. "Lo importante es que después de eso estuvo 15, 20 días acá. Estuve con los chicos, pudimos hablar y todo. Pude estar presente que para ellos es lo más importante”, concluyó.