Gran Hermano: Romina Uhrig rompió el aislamiento y desestabilizó a Furia

miércoles, 7 de febrero de 2024 15:37

La presencia de Romina Uhrig en Gran Hermano 2023 generó un revuelo inesperado dentro de la casa, rompiendo el aislamiento de los participantes. Además de impartir lecciones sobre limpieza y ejercer su voto, Uhrig no perdió la oportunidad de desestabilizar a Furia, a quien no oculta su desagrado.

En sus primeros minutos en el reality, la exdiputada despilfarró información del exterior, apuntando directamente a Furia: "Creo que te ponés esa coraza de mala y sos buena. No sé qué te habrá pasado en tu vida, tiene que ver mucho". Furia, lejos de quedarse callada, respondió defendiéndose: "Si venís a atacar, me defiendo. Después se ponen a llorar, se ponen a temblar, van al confesionario a decir que les quiero pegar".

El enfrentamiento continuó cuando, minutos después, Juliana fue llamada por el Big Brother para fumar en el jardín. Uhrig no dudó en lanzar una nueva provocación: "Vos nunca estás acá. Ves que sola te aislás". A pesar de los intentos de Furia por ignorar las provocaciones y concentrarse en su estrategia, la tensión en la casa creció.

La estrategia de desestabilización no fue la única carta que jugó Uhrig. Consultada sobre la relación entre Julieta Poggio y Marcos Ginocchio, la exdiputada reveló detalles sorprendentes: "¿Marcos y Juli acá adentro no tenían ni idea del shippeo que había afuera? ¿No se imaginaban nada?", le preguntó Rosina Beltrán a Romina, quien confesó: "Nada, chicos. Nada. Yo no sabía que a Juli le gustaba". La revelación dejó atónitos a los participantes, confirmando así un romance que muchos desconocían.

La presencia de Uhrig en Gran Hermano no solo ha desatado conflictos y acusaciones, sino que también ha añadido un nuevo nivel de intriga y sorpresas al popular reality show.