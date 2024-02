Viviana Canosa ¿desembarca en C5N?: “Pregúntense por que no estoy más en LN+”

martes, 6 de febrero de 2024 11:40

Desde su abrupta salida de LN+, el panorama televisivo de Viviana Canosa se mantiene como un misterio. Aunque la periodista no ha revelado detalles sobre posibles proyectos televisivos, recientes rumores sugieren su posible incorporación a C5N, una opción que Canosa no descartó de manera categórica.

A través de su cuenta de la red social X, Canosa compartió un post en el que aclara su situación laboral y desafía a la audiencia a cuestionarse por qué ya no forma parte de LN+. "Los estoy leyendo. No tengo ni idea en qué canal voy a estar. Mejor pregúntense por qué ya no estoy en el mismo. La respuesta es obvia. Besos", expresó Canosa.

La noticia sobre una potencial mudanza de Viviana Canosa a C5N fue dada a conocer por la periodista Marina Calabró en el programa radial "Lanata Sin Filtro". Calabró reveló que comenzaron a circular intrigantes versiones sobre la posible incorporación de Canosa a C5N después de que la periodista compartiera una foto anunciando el inicio de sus reuniones laborales para el año 2024. Un gesto llamativo fue el "me gusta" de Nicolás Bocache, director de noticias y contenidos de C5N, en la publicación de Canosa.

En días anteriores, Viviana Canosa ya había dado indicios de estar en busca de nuevos horizontes laborales al compartir otra foto en su cuenta de X, donde revelaba estar en entrevistas laborales en Buenos Aires. Aunque la periodista no ofreció más detalles al respecto, escribió: "Primera reunión de trabajo en Buenos Aires. Felicidad", acompañando el mensaje con una foto sonriente.

El destino televisivo de Viviana Canosa sigue siendo objeto de especulación y la incertidumbre persiste mientras la periodista guarda silencio sobre sus próximos pasos en la pantalla chica.