Todo por mi hogar: avance del capítulo de este martes

martes, 6 de febrero de 2024 00:00

El drama nuevamente atravesará a Todo por mi hogar, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Kardeslerim. La novela transita momentos determinantes para algunos de sus personajes, en los que la vida y la muerte están al límite.

En el capítulo de este martes, Afra (Ecem Sena Bayir) luchará por su vida tras haber sido atropellada por su madre de manera accidental. La chica quedó en Terapia Intensiva y todo es desesperación ante la posibilidad de que muera.

"Por favor, que no le pase nada. Si mi hija ya no estuviera en mi vida, me moriría, no podría soportar el dolor", lanzará Gönül (Evrim Dogan) en un gran estado de nervios a lo que expresará: "Si le llega a pasar algo malo a mi hija, yo me voy a morir. Por favor, que la salven". Ante esto, Sengül (Fadik Sevin Atasoy) intentará calmarla y darle fuerza.

En este escenario, Ogulcan (Turhan Cihan Simsek) no podrá contener las lágrimas y llorará ante su primo. "Esta no es la primera vez", le dirá Ömer (Yigit Koçak) y agregará: "Casi siempre salimos de aquí felices, ¿no?"

"En parte es cierto. Pero otras veces también hemos tenido que ir al cementerio. Y no quiero llevar a mi novia", pedirá el chico quien reconocerá: "Ni siquiera me importaría que no me hablen. Con tal de verla sana como siempre, incluso preferiría que fuera novia de Sarp".

Lejos de todo esto, Sarp (Atakan Özkaya) intentará acercarse a su padre para que él lo perdone por sacarle dinero para su madre. "Debiste pensarlo antes de decidir robarme", lanzará Ahmet (Kaan Çakir) a lo que su hijo le aclarará: "¿Sabes que ese dinero no lo tomé para mí? Mamá no tenía dinero, la quise ayudar. Solo hice lo que tú debiste hacer".

"No busques excusas para justificar tu mal comportamiento", señalará el hombre a lo que luego puntualizará: "No tenías que robarme, pudiste haberlo pedido".