Sabrina de GH le contestó sin filtro a su novio Brian: "No se portó tan bien como muestra"

martes, 6 de febrero de 2024 17:40

Este martes en la tarde, tras la salida de Sabrina de la casa de Gran Hermano, su novio Brian, quien había expuesto sus sentimientos por los actos de la rubia en el reality, explotó por sus dichos en la gala del lunes y la mendocina le contestó sin filtros.

En sus redes sociales, Brian publicó un extenso mensaje que decía: "Ya que ella tomó por decisión propia hacer pública nuestra relación, y si bien tengo la posibilidad de defenderme en vivo y en directo, preferí mantenerme callado para ver qué tenías para decir primero. La verdad, no entiendo nada de lo que está pasando, no sé si es todo joda o realmente le afectó mucho el aislamiento y perdió la cabeza".

En el comunicado, siguió: "Fue ella quien decidió hacer una presentación hablando 10 minutos de mí y ahora resulta que estaba todo mal y recién me entero por TV. No paró de hablar de mí, para bien o mal, en todo el programa y ahora dice que le dieron la atención que yo no le daba. Admitir la cagada que te mandaste no es una opción por lo que veo. Meteme en una casa aislado absolutamente de toda responsabilidad y vas a ver cómo cambia toda la atención".

"Claramente te comió la cabeza el ambiente y mezclaste un reality con la vida real. Acá estamos en la vida real, hay que laburar y ganarse la vida todos los días y quizás ahí a veces tiempo es lo que falta. Me da pena cuando caigas en la realidad y veas cómo salí a bancarte y apoyarte siempre y por sobre todo que veas cómo sufrieron afuera por tus actos los que más te quieren", finalizó.

Todo el mensaje le fue leído a la rubia en vivo en el programa "Cortá por Lozano" este martes, y atenta a las palabras respondió sin filtro a quien hoy sería su ex pareja. "No iba a salir a hablar nada y exponer absolutamente nada de mi relación, no quería contar nada, pero lo único que tuve en el medio fue una llamada con mi familia y la verdad es que no se comportó tan bien como muestra".

Y agregó: "No fue todo esto que ven ustedes, fue heavy y por otro lado mi familia tuvo que... pasaron cosas y la verdad es que no lo quiero exponer tampoco a eso. No es todo tan así, pero te banco Brian, vos y yo sabemos lo que fue esa relación y lo que pasó. Me fui un mes a Córdoba, te chupó tres huevos. Volví para solucionar nuestra relación y también te chupó un huevo, entré a Gran Hermano y las cosas se dieron".

Sabrina, la ultima eliminada de #GranHermano, opina sobre las repercusiones de su salida y su relación con Alan uD83DuDE4A



uD83DuDCFAMira ahora #CortaPorLozano por https://t.co/8LcbcTOwEE pic.twitter.com/CyUpz7S8tt — Cortá por Lozano (@CortaPorLozano) February 6, 2024

Hasta el momento desde la salida de la mendocina, del reality, ambos no tuvieron oportunidad de verse y hablar y ella espera que pronto suceda.