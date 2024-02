Video: "se murió...", el fuerte descargo de Julieta Poggio

lunes, 5 de febrero de 2024 00:00

Julieta Poggio, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), brindó contundentes declaraciones y llamó la atención de todos sus seguidores. La joven desató una polémica tras blanquear que “Marculi”, el shipeo, “se murió”. Vale resaltar que la rubia estuvo vinculada con el ganador de la temporada anterior, Marcos.

Las declaraciones de Poggio despertó la sorpresa de todos y aseguró que “ya está”. La famosa destacó que solo existe una amistad con el salteño y que no hay posibilidades de romance entre ellos.

“Terminó todo bien”, le consultó el reportero. “Si, obvio. Re”, aseguró la ex GH, definiendo el vínculo como “una amistad y una linda relación”. Es por ello, que todos quedaron sorprendidos y fueron tendencia en la red X, ex Twitter. Hasta el momento no se conocieron detalles sobre la decisión de la artista.

Vale recordar que Julieta y Marcos se conocieron en la casa de GH y formaron una gran amistad. En ese momento, Poggio estaba con Lucca, su exnovio. En el programa no estuvieron juntos, ya que ambos eran muy respetuosos y prefirieron priorizar su amistad.