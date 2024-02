Todo por mi hogar: avance del capítulo de este lunes 5 de febrero

lunes, 5 de febrero de 2024 00:00

"Todo por mi hogar" (Telefe) Sengül y su familia finalmente recuperarán su casa y la familia volverá a tener la felicidad que tanto esperaban. Además, motivados por Nebahat y con su ayuda se concretará un casamiento, que todos esperaban. Sin embargo, Gonul llevará adelante un plan para impedir el evento.

Por otro lado, Sevval quedará muy mal parada ya que un intento de reconciliar a su familia para sacar beneficio propio terminará de la peor manera.

Foto: captura Telefe

“No tienes vergüenza, ahora te atreves a molestarme en redes sociales. Eres una desgraciada”, comentará Gonul cuando se entera que ya está en marcha el casamiento de Orhan y Sengül. Es por ello, que buscará opacar la felicidad de los enamorados y dañará el vestido de su rival. La mujer llegará hasta la sastrería y concretará su objetivo. “No dejaré que sean felices. Voy amargarte el momento”, comentará.

En este escenario, Sengül llegará hasta la sastrería tras ser advertida por la propietaria. “Lo hiciste por celos, verdad. Tenías que arruinarlo solo por envidia”, destacará Sengül en llamada telefónica con Gonul. Y agregará que “tendré una boda digna de una reina. Celebraré 40 días y 40 noches”. Su rival se burlará y asegurará que “despierta porque tu realidad es distinta. Mientras yo tenga aliento no dejaré que seas feliz”.

A paso firme, Sengül seguirá con los planes de casamiento y nadie opacará ese momento. Cada uno tendrá un atuendo único y será una jornada soñada.

Sin embargo, Gonul estará muy atenta y podría concretar su plan de venganza. “Te llevaste mi felicidad, me dejaste sola, me abandonaste. Me arruinaste tanto emocional como financieramente. No era así antes de conocerte, era una mujer alegre y mi autoestima era excelente”, remarcará la mujer en una charla con Orhan.

Y agregará que “ojalá nunca te hubiera conocido. Te gustaba gastar. Pagaras la deuda que tienes conmigo o no te dejaré casarte con esa maldita”.