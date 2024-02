Premios Grammy: Taylor Swift hizo historia al ganar nuevamente como álbum del año

lunes, 5 de febrero de 2024 11:02

La superestrella del pop Taylor Swift volvió a batir récords en la industria musical al ganar el premio Grammy al álbum del año por cuarta vez. Con este logro, Swift hizo historia en la 66º edición de los premios Grammy que se celebró anoche en el estadio Crypto.com Arena de Los Ángeles.

La superstars se convirtió en la artista con más Grammys en esta categoría, superando a leyendas como Frank Sinatra, Paul Simon y Stevie Wonder, que lo obtuvieron tres veces cada uno.

Swift, quien se encuentra en medio de la gira de conciertos más taquillera del mundo, también aprovechó la ocasión para anunciar que publicará un nuevo álbum, "The Tortured Poets Department", el 19 de abril.

Al recibir el premio, Swift se mostró emocionada y agradecida. "Me hace muy feliz", dijo. "Lo único que quiero es seguir haciendo esto". La artista también mencionó que este premio es un reconocimiento a su larga trayectoria y a su pasión por la música.

"Quiero dar las gracias a los fans contándoles un secreto que les he estado ocultando durante los dos últimos años", expresó Swift al develar el nuevo álbum.

El momento de la coronación de la artista estadounidense tuvo también ribetes emotivos debido a que la presentación del premio la realizó Celine Dion, quien reapareció en escena luego de revelar que atravesaba un momento complicado de salud que la obligó a suspender sus shows en vivo.

Las otras grandes figuras de la noche fueron Miley Cyrus, quien gracias a su éxito "Flowers" se llevó el preciado gramófono a la Grabación del año; y Billie Eilish, quien se coronó en los rubros Canción del año y Mejor canción escrita para medios visuales por "What Was I Made For?", de la película "Barbie".

ÁLBUM DEL AÑO

"Midnights", Taylor Swift

MEJOR ÁLBUM VOCAL POP

"Midnights", Taylor Swift