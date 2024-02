Premios Grammy: quiénes ganaron en las 10 categorías más importantes

lunes, 5 de febrero de 2024 11:17

Taylor Swift hizo historia en la 66º edición de los premios Grammy que se celebró anoche en el estadio Crypto.com Arena de Los Ángeles, al vencer en la categoría Álbum del año con su disco "Midnights" y convertirse así en la primera artista en recibir cuatro veces este galardón, superando a Frank Sinatra, Paul Simon y Stevie Wonder.

Por su parte, el gran crédito argentino Fito Páez, quien en 2021 había obtenido su primer Grammy con el disco "La conquista del espacio", no pudo repetir esta vez con su trabajo "EADDA 9223", su nueva lectura de "El amor después del amor", que competía en la categoría Mejor álbum de rock latino o alternativo, en donde se impuso "De todas las flores", de Natalia Lafourcade.

Las otras grandes figuras de la noche fueron Miley Cyrus, quien gracias a su éxito "Flowers" se llevó el preciado gramófono a la Grabación del año; y Billie Eilish, quien se coronó en los rubros Canción del año y Mejor canción escrita para medios visuales por "What Was I Made For?", de la película "Barbie".

La revelación del año fue Victoria Monet, Sza se impuso en la categoría Mejor canción de R&B con "Snooze" y Karol G reinó entre los latinos al imponerse por primera vez en Mejor álbum de música urbana por "Mañana será bonito".

Entre algunas particularidades ocurridas en la velada conducida por Trevor Noah, Los Beatles y David Bowie se colaron entre las figuras actuales al vencer en las categorías Mejor video musical por "I`m Only Sleeping" y Mejor película musical por "Moonage Daydream", respectivamente.

La 66º edición de los premios Grammy contó con 94 categorías, entre las que se destacó:

ÁLBUM DEL AÑO: "Midnights", Taylor Swift GRABACIÓN DEL AÑO: "Flowers", Miley Cyrus CANCIÓN DEL AÑO: "What Was I Made For?", Billie Eilish (de la película "Barbie"); Billie Eilish O'Connell y Finneas O'Connell, compositores MEJOR ARTISTA REVELACIÓN: Victoria Monét MEJOR ÁLBUM VOCAL POP: "Midnights", Taylor Swift MEJOR ACTUACIÓN POP EN SOLITARIO: "Flowers", Miley Cyrus MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA URBANA: "Mañana será bonito", Karol G MEJOR ÁLBUM COUNTRY: "Bell Bottom Country", Lainey Wilson. MEJOR CANCIÓN R&B: "Snooze", de SZA; Kenny B. Edmonds, Blair Ferguson, Khris Riddick-Tynes, Solana Rowe & Leon Thomas, compositores PREMIO DR. DRE AL IMPACTO GLOBAL: Jay-Z

