"Me enteré...": Sabrina Rojas reveló cómo se enteró de la separación de Flor y Luciano

lunes, 5 de febrero de 2024 18:03

En las últimas horas, Flor Vigna confirmó que decidieron ponerle un punto final a su relación con Luciano Castro. Los famosos no revelaron en detalle los motivos, pero aseguraron que todo quedó bien entre ellos.

Por su parte, Sabrina Rojas exesposa de Luciano y madre de sus hijos contó que ella sabía de la decisión. “No hablé con Lu. Me enteré antes. Me enteré por los nenes, porque Lu les había contando”, destacó la rubia en una entrevista con América. Luego, agregó que "ahí yo no tengo nada para decir, no es un tema mío”.

Noticias Relacionadas Rosina besó los pies a Manzana y sorprendió a todos

La mujer afirmó que la única prioridad que tienen son sus hijos y descartó que entre ellos exista alguna posibilidad de reconciliación.

“Como papás tratamos, en lo posible, de anticiparnos y contarles todo", destacó. Posteriormente, sumó que "hace meses que ellos no se veían con Flor”.

Vale destacar que, de momento, Luciano decidió guardar silencio y no brindó detalles sobre la separación con Florencia. Sin embargo, la artista se mostró muy triste en su cuenta personal de Instagram.