Todo por mi Hogar: el récord que ya logró la novela en la TV argentina

domingo, 4 de febrero de 2024 15:36

"Todo por mi hogar" es uno de los éxitos de Telefe y la historia de los hermanos Eren sigue siendo lo más visto en su franja horaria. Mientras está en el aire, ya rompió un récord ingresando en una lista selecta.

Se trata de las novelas que más tiempo permanecieron en pantalla en Argentina y, con sus 114 capítulos originales, está en quinto lugar. De acuerdo a "Series Turcas Argentinas", se ubicó detrás de Elif (94 capítulos), Züleyha (141 capítulos), El Sultán (139 capítulos) y Mar de Amores (120 capítulos). En el sexto escalón quedó "Huérfanas" (113 capítulos).

La lista toma en cuenta los capítulos en la pantalla argentina, que los canales fraccionan en cuatro o cinco partes. Lo hacen para que la producción rinda más tiempo y se justifica aún más cuando le va bien en rating.

Sobre la novela, cuyo nombre original es Kardeslerim pero que en muchos países se la conoce como Hermanos o For My Family, llegará a su fin. Según confirmó la prensa turca, la serie terminará en la cuarta Temporada y no habrá quinta como estaba trascendiendo. De esta forma, el 2024 será el año de despedida de la historia que es exitosa en varios países.