Daniela Celis y Thiago Medina presentarán a sus gemelas

domingo, 4 de febrero de 2024 15:56

Daniela Celis y Thiago Medina recibieron a sus gemelas Aimé y Laia en cesárea programada, el pasado lunes y revolucionaron a los fans de "Gran Hermano". Desde que nacieron, los fans les consultaron incesantemente cuándo mostrarían a las pequeñas y ellos se llamaron a silencio.

Sí compartieron detalles de la cesárea y también de cómo se complementan para cuidarlas, así como los pasos que dan para favorecer la lactancia materna.

Este domingo, los fans tuvieron novedades ya que la familia fue a un estudio fotográfico. "Aaahhh!! Las tuve conmigo!!! Se mueren por conocerlas??? Paciencia!!! Gracias Daniela Celis; feliz de tener a las gemelas!!", escribió la fotógrafa May Ruiz. ¿Las veremos pronto en redes?

"Fue lindo y loco a la vez", dijo Thiago sobre la cesárea. En los momentos previos a la cirugía en la que nacieron las nenas, contó que "estaba nervioso tras prepararme y caminaba de puerta a puerta. La doctora me decía: "No te vayas a desmayar".

En ese primer momento, el joven papá no vio "nada de sangre". "Me dieron una silla pero quería estar parado. Me dio más miedo cuando empezaron a cortar (la incisión de la cesárea) porque hacías gestos en la cara. Te miraba a vos, te miraba a vos y no pensaba en nada", confesó ante "Pestañela", que prestaba atención a cada palabra.

Sobre los nacimientos, Thiago relató que "fue todo re rápido. Pasaron 10 minutos desde que te cortaron y me mostraron las bebas Aime y Laia. Vi cuando cortaron el cordón y te la llevaron pero también vi todo lo demás".

Fue en ese momento que confesó a su pareja: "Te vi con la panza abierta, vi todos los órganos. ¡Vi todo, gente!. Fue re rápido pero vi cuando te limpiaban. Parecía una masacre... pero fue lindo a la vez. Fue lo mejor que vi en mi vida. Nunca me imaginé que iba a aguantar y no me desmayé".