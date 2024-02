Todo por mi hogar: avance del capítulo de este jueves 29 de febrero

jueves, 29 de febrero de 2024 00:00

La verdad en cualquier momento saldrá a la luz en Todo por mi hogar, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Kardeslerim. La historia de la familia Eren transita momentos especiales con un secreto que parece ya no se puede ocultar más.

En el capítulo que se verá este jueves por Telefe, Sengül (Fadik Sevin Atasoy) y Ayla (Asli Mavitan Balkas) tendrán una nueva discusión por haber llevado a Elif (Dilara Sümbül) a la casa. Esta vez la madre de Aybike (Melis Minkari) le exigirá a la madre de Berk (Recep Usta) que inscriba a la niña en la escuela.

"Lo tiene que saber", lanzará Sengül a y luego reprochará que Ayla la trate como a "una criminal". "Sabes muy bien quién es esa chica. Como la hermana legítima de tu hijo, debe vivir con ustedes ahora que su madre ya no está", le ordenará.

Sin embargo Ayla no sabrá cómo hacerlo: "¿Cómo esperas que lo haga?. ¿Cómo se lo voy a decir a Berk?. Va a sospechar, lo sé. No se lo voy a poder ocultar. No, lo siento, pero es una idea completamente descabellada. No lo haré, no hay manera".

"La vas a enviar a la escuela. Necesita tener una carrera. De esa manera podrás asegurar que tenga buenas oportunidades en la vida. Ah, por cierto, si me entero de que le estás causando problemas, te juro que te las verás conmigo", agregará Sengül.

Mientras se da la discusión, Aybike escuchará todo. "¿Cómo puede ser alguien tan cruel?. ¿No tienes la empatía para entender que esa chica lo perdió todo y necesita ayuda?. Si no la aceptas, le diré todo a Berk", agregará Sengül quien finalmente amenazará: "No sabes de lo que soy capaz, pero te juro que le voy a decir a Berk que Elif es su hermana".

Luego lo que Aybike escuchó será confirmado por su propia madre: Elif y Berk son hermanos gemelos.