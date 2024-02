La China Suárez se mostró con Marcos Ginocchio y le hizo un desesperado pedido

jueves, 29 de febrero de 2024 00:00

Luego de los rumores de romance entre La China Suárez y Marcos Ginocchio, ambos se mostraron juntos en una transmisión en vivo por Instagram. En la misma, la actriz y el ex Gran Hermano (Telefe) aclararon la situación sentimental que los une y despejaron las dudas sobre su vínculo.

Las fanáticas de Marcos no tardaron en advertirle al salteño que se alejara de la cantante, argumentando que "no era para él". La China, cansada de las críticas, salió a defenderse: "Chicas, dejen de decir ‘Primo, no es por ahí' porque no estamos juntos, así que relájense. Ya lo dije 20 veces".

Sin embargo, Marcos lanzó una frase que indignó a la actriz: "Claro que no". "Bueno, tampoco ‘claro que no’, hijo de p..., me hacés quedar mal a mí", retrucó Eugenia.

Horas antes de la transmisión, Majo Martino reveló en Mañanísima (eltrece) que había tenido una conversación privada con Lauty Gram, expareja de la China. "Le pregunté off the record ‘¿qué pasó con la China?’. Y él me dijo ‘estamos juntos. Volvimos’", contó la panelista. "El no lo quiso decir con un micrófono abierto porque dice que la China genera un montón de noticias todo el tiempo", agregó.

La situación generó confusión entre los seguidores de ambos famosos. ¿Están realmente juntos o solo son amigos? La respuesta aún no está clara, pero lo que sí queda en evidencia es la química que existe entre ellos.