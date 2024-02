Un participante de Gran Hermano habló de su adicción a los medicamentos: "Tomaba 9 por día"

miércoles, 28 de febrero de 2024 17:15

Tomás Holder era muy conocido en TikTok cuando ingresó a Gran Hermano y pensó componer el mismo personaje arrogante que mostraba en las redes sociales para conquistar al público.

El influencer fue eliminado por el público y luego tuvo la posibilidad de participar en el Bailando 2023, pero tuvo que irse y tomar distancia de los medios por los ataques de pánico y la ansiedad que le generaba su participación en televisión.

Entonces viajó a España para someterse a un tratamiento de salud mental, pero no le fue bien porque se volvió adicto a un medicamento que le recetó el psiquiatra.

En diálogo con Mariana Fabbiani para su programa DDM, Holder contó que dejó su cuenta de la red social: "TikTok lo cerré, ya no tengo más. Amaba esa plataforma, literalmente cerré mi cuenta. Tenía un millón de seguidores. Me generaba mucha ansiedad y mucha dependencia”.

“Creo que ir al psicólogo es un paso adelante porque te da las herramientas para ayudarte. Yo no sabía lo que era un ataque de pánico. El médico me dijo que era ansiedad y comenzaron los ataques de pánico”, aseguró.

Sin embargo, el tratamiento de salud mental que siguió en España no le sirvió: “No lo recomiendo. Me fui a España y un psiquiatra me recomendó valprax. Me volví adicto, tomaba ocho o nueve por día en España. Una locura. Él me dijo ‘tomá lo que te haga falta en el día’. Me dormía en la calle”.