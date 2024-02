Todo por mi hogar: avance del capítulo de este miércoles

miércoles, 28 de febrero de 2024 00:00

Una nueva etapa se inicia en Todo por mi hogar, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Kardeslerim. La novela dejó atrás el drama por las muertes pero se inician nuevos caminos en el que las mentiras, las confusiones y el dolor se irán entrelazando.

En el capítulo que se verá este miércoles por Telefe, Nebahat (Simge Selçuk) le comunicará a Ahmet (Kaan Çakir) que a partir de ahora, ella no estará más a cargo de la empresa. "A partir de ahora, tu socio va a ser Akif Atakul (Celil Nalçakan). Les cedí todas mis acciones", lanzará.

Al escucharla, Suzan (Ahu Yagtu) reaccionará: "No puede ser. Perdón, pero en qué momento su relación mejoró de esta manera. Porque son un par de personas muy extrañas y me confunden, ¿eh?". Luego en tono burlesco, Akif se sumará a los dichos de Nebahat y destacará que a él la confunde: "Es cierto. A mí también no sé a qué te refieres, Suzan porque solo dices estupideces, linda".

Más tarde, Suzan pedirá a su compañero que le cuide la cartera y el celular para ir al baño. Frente a ella estará Akif con Sevval (Nihan Büyükagaç) quienes aprovecharán para increparla. "Suzan. ¿A dónde vas, eh?. ¿Qué es lo que estás haciendo?. ¿Por qué no trabajas? ¿Adelantarás tu cita?. ¿Por eso ya te retiras?", lanzará Akif a lo que ella responderá: "No te interesa lo que vaya a hacer. Deja de opinar. ¡Me tienen harta! ¡Concéntrense en sus vidas y dejen en paz la mía de una vez!".

Lejos de todo esto, Elif (Dilara Sümbül) irá a vivir a la casa de Ayla (Asli Mavitan Balkas). Allí la chica conocerá a Berk (Recep Usta), su hermano gemelo, aunque no sabrá formalmente que lo es. Sin embargo, que estén juntos, preocupará mucho a la mujer.

Pero para Sengül (Fadik Sevin Atasoy) es muy bueno que los hermanos estén juntos. "Qué bueno que se estén conociendo, ¿no crees?", expresará Sengül y luego agregará: "es increíble que sean mellizos. Físicamente no se parecen. Tal vez son gemelos disigóticos, ¿no?".

"No, por favor, no me digas que es su hermana. No te atreverías a decirle. ¿Por qué lo trajiste?. Explícamelo", subrayará Ayla a lo que Sengül la corregirá: " ¿Creíste que nunca se iban a conocer? Ella es su hermana. La traje porque es lo correcto, ¿no te parece?".