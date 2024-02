La madre de Rosina de Gran Hermano estalló contra Lucía: "Eso es tuyo, no de los medios"

miércoles, 28 de febrero de 2024 00:00

Lucía fue la última participante de Gran Hermano que no logró reingresar al reaity en la instancia del repechaje del pasado domingo en Telefe, para que se diera ese esperado reencuentro con Rosina, una de sus mejores amigas adentro de la casa, de quien también se enamoró.

Luego de quedar afuera definitivamente, la gemela salteña confesó extrañar mucho a la uruguaya y quebró en llanto en varios programas. Sin embargo, la madre de Rosina exigió al canal de las pelotas que dejen de fomentar un noviazgo inexistente, ya que esos sentimientos serían de Lucía y no se Rosina.

Durante el último programa de "A la Barbarossa", Lucía estalló en llanto y reveló que su tristeza es porque extraña mucho a Rosina y no puede pasar tiempo sin separare de ella. Incluso se mostró indiferente a Virginia, su ex novia, y aseguró que el amor llega cuando tiene que llegar y que los vínculos dentro de la casa son muy fuertes.

En este marco, Fabiana, la madre de Rosina se mostró en contra de que la eliminada siga hablando de su hija y se relacione a ella amorosamente,

"Yo soy la mamá de Rosina y creo que en los medios no tienen que fomentar esa relación qe nunca existió más allá de amigas. Lucía creo que no estás respetando a Rosi al hablar de tus sentimiento hacia ella. Eso es tuyo, no de los medios", escribió enojada en un posteo de Telefe.