Juana Repetto sufrió un accidente en sus vacaciones

miércoles, 28 de febrero de 2024 00:00

El objetivo fue poner pausa a la vida y disfrutar de unas hermosas vacaciones en familia. Sin embargo nada salió como lo esperado. Juana Repetto pasó un verdadero mal momento después de sufrir un accidente mientras disfrutaba de unos días en la costa argentina.

Fue ella misma quien decidió contarle a sus seguidores lo ocurrido y destacar que si bien sufrió mucho dolor, no fue nada grave. A través de su cuenta de Instagram, relató que todo ocurrió mientras pasaba el receso con sus hijos Toribio y Belisario.

“Me hice torta la pierna y la cuestión es que me puse una gasa porque no soportaba ni que me roce la sábana y se me pegó mucho a la piel (carne viva)! Fue durísimo pero lo logré”, comenzó el posteo que escribió el pasado sábado.

Luego agregó: "La caída fue en una calle de tierra/piedritas bajando al Bebu de la sillita con con bolso de playa encima y podrán imaginar que con tal de que no se la de el gordo... caí directo con la rodilla y no apoye los brazos por que lo sostuve a él obviamente".

El texto, que acompañó con un video en el que se la cve despegando la gasa de la rodilla, lo cerró con un toque de humor: "Bue, para hacer más distraídamente la despegada de la gasa de la carne, lo grabé. Ni idea, pintó".