Gran Hermano: los insólitos videos de una participante que casi le cuesta la expulsión

miércoles, 28 de febrero de 2024 00:00

El pasado domingo, Gran Hermano tuvo su gran gala de Repechaje 2024, en la que tres ex participantes que habían sido eliminados anteriormente del juego reingresaron a la casa.

En este entonces, Catalina, Joel e Isabel fueron los elegidos por el Supremo, el público, para volver a ingresar en juego y desplegar diferentes estrategias, conociendo ya los juegos de los distintos concursantes. En este caso, Isabel fue una de las que más comentarios levantó adentro de la mansión de Telefe, ya que varios opinaron que entró con una actitud muy diferente a la que había jugado anteriormente y eso sorprendió.

En este marco y con tan sólo 24 horas dentro de la casa, la rubia tuvo varias actitudes que casi le cuestan la expulsión. Es que en una charla a solas con Lisandro y Martín, Isabel le dio a "Licha" un mensaje de su novia.

"Alejate de la cocina", le advirtió Isa a quien era uno de sus confidentes antes de su salida. Al escuchar eso, Lisandro le dio a entender que podía tomarlo o no, y en eso su amiga le confesó que era un mensaje "de Mili", haciendo referencia a Milagros.

Posteriormente, también se refirió a una pelea con Catalina, no pudiendo zafar del momento ni de las cámaras del reality. Por ello, Isa quedó advertida por "Big brother" de su actitud y debido a que no había sido notificada antes, no fue expulsada. Sin embargo, recibió una dura sanción.