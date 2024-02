"Felices 9": el tierno video y el tremendo anuncio de Darío Barassi por su aniversario

miércoles, 28 de febrero de 2024 15:02

Un 28 de febrero de 2015, los sanjuaninos Darío Barassi y Luli Gómez Centurión daban el "sí, quiero" en una ceremonia religiosa que fue coronada con una gran y divertida fiesta en Buenos Aires. Hoy, y fiel a su estilo, el conductor y actor recordó la fecha en Instagram.

"Cada año vuelvo a ver este video. Es que fue un día ESPECTACULAR. No había novia más linda, familia más presente, amigos más agitadores y fiesta más fuego", comenzó su mensaje, con un clip de su boda religiosa y parte del "fiestón" con familia y amigos.





Y se deshizo en amor en los párrafos siguientes: "Te amo gorda mía. 9 años de casados?!? Queeeee??? 9 años, gorda…. Éramos dos adolescentes manejando a Cariló, escuchando Aristimuño, comiendo sándwiches de palta y queso. En que momento pasó todo?? La vida con vos está buenísima. Todo me gusta, hasta discutir y amigarnos. Es q me gustas vos, todo vos me gusta".



"Felices 9. El año que viene los 10 se festejan con fiesta y bardo, porque somos una pareja para celebrar, nos ocupamos de que así sea. Hemos formado una familia alegre, amorosa y divina. Esas chinas me tiene loco, y son el reflejo de lo que somos nosotros. Cada vez que las veo sin que ellas se den cuenta, veo un poco de vos y un poco de mí y entiendo ahí por qué me parecen perfectas. Te amo, te celebro y agradezco @luligomezcenturion es con vos o no es. Feliz aniversario mujer de mi vida", agregó Barassi, anunciando una nueva gran fiesta.

Sus seguidores celebraron, como siempre, su gran capacidad de escritura creativa y emocional y sumaron sus mejores deseos para la pareja, que tiene a las pequeñas Emilia y Inés.