¡Confirmado!: Lizy Tagliani es la nueva conductora de "La Peña de Morfi"

miércoles, 28 de febrero de 2024 15:27

Lizy Tagliani es la nueva conductora de "La Peña de Morfi", el ciclo musical de los domingos en Telefe que fue creado por el recordado Gerardo Rozín. Tras la salida de su histórica co-conductora Jésica Cirio, el programa iba a seguir con Diego Leuco pero hubo cambios.

La novedad fue confirmada este miércoles en Intrusos (América TV), este miércoles, por Marcela Tauro. "Ella tiene un representante que es Yankelevich y en la negociación era 'Lizy conduce sola'. No con Diego. No están al lado", destacó. Pero el periodista no se apartará del programa, en el que tuvo buena recepción, y cerró un año frenético para el ciclo luego de la desvinculación de Jey Mammon por una denuncia pública de presunto abuso sexual.

"La negociación era Lizy va, pero Diego no va a conducir. Va a estar en otro segmento", dijo Tauro.

Este 2024 viene con grandes proyectos para la querida actriz de "Los Bonobos". Muy pronto, será parte de “Esperando la carroza”, la obra que será estrenada en el teatro Premier, de calle Corrientes, producida por Gustavo Yankelevich.