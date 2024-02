Todo por mi hogar: avance del capítulo de este martes

martes, 27 de febrero de 2024 00:00

El miedo, la preocupación y la emoción se conjugarán en Todo por mi hogar, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Kardeslerim. La Esta semana, la familia Eren atraviesa el dolor de que los chicos estén internados tras la balacera en la casa de ellos.

En el capítulo de este martes, Ömer (Yigit Koçak) y Aybike (Melis Minkari) seguirán internados en grave estado con su vida pendiendo de un hilo. Sin embargo será ella quien entrará en coma y su corazón se parará.

La chica sufrirá un paro cardíaco y a pocos metros todos mirarán como tratan de reanimarla para que no muera. Paralelamente, ella en sus sueños se verá sóla en el bosque con el rumbo perdido pero con un deseo seguro: volver a vivir. "Le suplico doctora salve a mi hija", se escuchará la voz de Sengül (Fadik Sevin Atasoy). Luego una enfermera advertirá: "ya no tiene pulso doctora".

Lejos de esto, Nebahat (Simge Selçuk) descubrirá algo que nunca imaginó. Mientras se encuentra con Akif (Celil Nalçakan) en la habitación, revisará los discos rígidos de las cámaras de seguridad del restaurante buscando el video de la boda. Sin embargo verá cómo fue que Leyla (Nazli Çetin) perdió la vida.

En ese momento al revisar uno de los videos verá como Süsen (Lizge Cömert) empuja por las escaleras a Leyla. Al ver esa acción, Nebahat no podrá seguir hablando y le mostrará el registro a su esposo quien reconocerá el error.

Por otro lado, Elif (Dilara Sümbül) irá a increpar a Sengül por la muerte de su madre. La chica considera que es culpa de esta mujer que su madre haya muerto y se lo hará saber con una amenaza.

"Mi madre por su culpa murió porque usted nos visitó. Si nunca hubiera llegado ese día a la casa, ella todavía estaría aquí. Usted me quitó a mi madre, me está escuchando, no se lo perdonaré. Haré que lo pague. Se va a arrepentir toda su vida", amenazará la chica.