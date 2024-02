"No tengo tiempo para opinar": la tajante decisión de Lizy Tagliani y qué propuso a sus seguidores

martes, 27 de febrero de 2024 00:00

Lizy Tagliani está haciendo radio e hizo alusión a una pregunta recurrente que le hacen y que tiene que ver con su opinión sobre la realidad política y social del país. En ese sentido, y como viene realizando en Instagram, comenzó hablando de una situación que vive en su casa que le dio pie para dejar por sentado su posición.

"Ella son Norma y Mimi (sus últimas cachorras adoptadas). Por alguna razón llegaron a mi vida. Son inquietas, juguetonas, se desesperan con la comida. Poco a poco están entendiendo que acá hay un lugar, que no necesitan sobrevivir, que pueden ser felices sin tratar de escaparle a los peligros de la calle a donde alguien las largó a forjar un destino probablemente de crías, maltrato, hambre, sed y hasta la mismísima muerte, como la mejor solución a un mundo donde ellas al nacer no eligieron llegar. Para bien o para mal están aquí y cuando les toque partir aunque ahora es muy pronto, jajajajajaja al menos sé que recordarán esta vida como algo dignamente vivible, se recordaran amadas por todos nosotros, por sus hermanitos perrunos, por los que las siguen a través de mis posteos", escribió en Instagram.

Lizy resaltó que "hay otras Normas y otras Mimi. Almas en cuerpos de niños, abuelos, perros, gatos que en algún lugar están padeciendo esta vida, por lo que sea, salud, abandono, economía, falta de amor y seguramente no podemos con todo. Ya con mirar a los ojos, saludar a alguien en situación de calle no lo va a sacar de allí pero lo va a hacer existir, un alfajor a un niño, tu campera a un abuelito que lo veas en la calle, castrar algún perro abandonado porque no son callejeros son abandonados... a alguien no le importó nada de sus destinos".

Y dejó una recomendación: "Hagamos lo que podemos. Le digo sí, sí al abandono de la indiferencia, a terminar con ese mundo que parece terminar en mi anatomía. Mi cuerpo es finito, No dejemos que atrape allí al alma que puede volar, ver y hacer mucho más de lo que imaginamos".

La conductora y actriz sentenció: "Cuando me preguntan qué opinas de tal o cual cosa... discúlpame no tengo tiempo para pensar en opinar porque prefiero usar ese tiempo en hacer pequeñas cosas que me dan una gran satisfacción. Mucho más que cualquier opinión que solo llena un espacio vacío".