Todo por mi hogar: avance del capítulo de este lunes

lunes, 26 de febrero de 2024 00:00

Momentos difíciles, con la muerte presente y el dolor por la probabilidad que las pérdidas se sigan dando. Así avanza Todo por mi hogar, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Kardeslerim.

La novela avanza con un escenario complejo en el que Zehra (Ilayda Sezgin) murió en una balacera por quedarse con un bolso con dinero que era de unos mafiosos. Además Ömer (Yigit Koçak), Aybike (Melis Minkari), Ogulcan (Turhan Cihan Simsek), Yasmin (Eylül Kandemir), Tolga (Berk Ali Çatal) quedaron en grave estado y luchan por sobrevivir.

En el capítulo que se verá este lunes, Nebahat (Simge Selçuk) y Akif (Celil Nalçakan) no saben qué hacer con la pequeña Bahar (Ayla Polat). Es que está al cuidado de ellos pero saben que tiene una tía que tiene todo el derecho de su tutela.

"Doruk dijo que al parecer tiene un hermano y está en prisión. Pero su esposa vive en su antigua casa", expresará Nebahat a lo que Akif aclarará: "Yo conozco a su hermano. Es una basura de persona que debe quedarse en prisión para siempre. Qué desgracia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Debemos hablar con la esposa y decirle todo? Ella es su familiar, al fin y al cabo".

Pero cuando ambos estén hablando, la pequeña bajará por las escaleras y escuchará toda la conversación. Será justo cuando Nebahat diga: "Si Tolga está en cuidado intensivo, nadie más puede hacerse cargo de ella. No podemos cuidarla. Y tienes razón. Al final, esa mujer es su familia. Hay que ir y decirle qué fue lo que le pasó a Zehra".

Más tarde se juntarán con la tía y ella negará cualquier tutela de la pequeña. "No, yo no puedo cuidarla, perdón", comenzará expresando la mujer a lo que luego agregará: "Me es imposible, no puedo cuidarla, Seref está en la cárcel, unos presos lo lastimaron. Estará ahí siete años más, la vida es muy costosa entonces, no puedo mantener a nadie más y mucho menos a una niña rebelde, busquen a otra persona", agregará.

Akif y Nebahat querrán saber qué sucederá con la niña y la mujer dará una respuesta que no compartirán. "Ese no es mi problema, lo mejor será que se vaya a un orfanato ¿Ingresarla a un orfanato? No tendría por qué hacerlo, señora, no es una huérfana, la tiene usted, al final es su cuñada, ¿cierto? Sí, sé que lo soy, pero no puedo encargarme, ¿está bien? Lo siento, lo digo porque ya me conozco No, no podría