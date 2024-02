Gran Hermano: Agostina se pegó un golpazo y aparecieron los memes

lunes, 26 de febrero de 2024 00:00

En una noche de sanciones y repechaje en Gran Hermano, un hecho rompió la estructura y provocó que el reality de Telefe fuera tendencia en X (ex Twitter). Agostina se pegó un porrazo y el hecho no pasó desapercibido para los compañeros pero también para la audiencia.

Todo sucedió cuando ingresó Catalina a la casa. Fue la primera aceptada por el repechaje y a partir de esto se dieron las expresiones de alegría de muchos de los hermanitos. Una de ellas fue Agostina que salió corriendo y quiso llegar primera a los brazos de Cata para recibirla. Sin embargo, perdió el equilibrio y cayó con mucha fuerza. Lejos de quedar tirada, se levantó rápidamente e hizo como si nada hubiera ocurrido.

"Se me trabaron los pies", confesó la chica después del hecho, cuando sus compañeros le preguntaron. Luego más tarde, esto se convirtió en tema de conversación de todos los chicos, a lo que ella reveló: "me muero de vergüenza por el golpe que me pegué. No es que caí y listo... volé".

Al escucharla, y en medio de un contexto de broma, sus compañeros destacaron: "volaste 3 metros". Luego, el Chino puntualizó: "lo importante que no te lastimaste".

jajajajajajaja sigo tentada de la caída de Agostina pic.twitter.com/EpTcIHk63w — ??????uD83CuDDF1uD83CuDDFA (@camilavich_) February 26, 2024

Pero esto no quedó acá y aparecieron los memes a través de las redes sociales.

Chicos no paro de reírme con la caída de Agostina #Granhermano #GrabFuria pic.twitter.com/61NpUR09Zd — China - Furiosa uD83DuDC95 (@Meelbarbieri) February 26, 2024

y Agostina comió passssto como sino hubiera un mañana pic.twitter.com/fkLL7Ng3aQ — natalia VIÓ A SEOKJIN uD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@lovesickjinkook) February 26, 2024