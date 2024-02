Furia fue duramente sancionada en Gran Hermano: quedó en placa y no podrá ser salvada

lunes, 26 de febrero de 2024 00:00

Hizo un pedido, Gran Hermano le dijo que "no" y ella tomó una postura de rebeldía. Furia nuevamente quedó en boca de todos por una actitud que tuvo en la casa y esta vez la voz de GH no se lo dejó pasar. Fue duramente sancionada en la noche del domingo como escarmiento.

Todo se originó porque fue a pedir cigarrillos al confesionario y GH se los negó. Cuando salió, se dirigió al jardín y, estando sola, le sacó las pilas al micrófono. Eso fue visto por la producción y derivó a un rápido pedido de GH para que fuera al confesionario para hablar. Sin embargo, a pesar de los tres pedidos, ella dijo que no.

Más tarde Julia le explicó a sus compañeros por qué tomó esa determinación: "Yo te estoy diciendo, están por entrar 4 personas un domingo, dame 4 puchos. Como me estás diciendo no, porque no tenés ganas, porque te encanta verme enojada, entonces te enojamos".

Tras este escenario de resistencia a la autoridad, Gran Hermano tomó una decisión y se la comunicó en la noche de este domingo. "Como dueño de esta casa, y anfitrión del juego, pretendo que me concedan el mismo respeto que yo tengo por cada uno de ustedes. No voy a permitir bajo ningún concepto actos de rebeldía injustificados", comenzó expresando GH a todos los hermanitos.

Luego se dirigió puntualmente a Juliana: "esta madrugada te he llamado la atención en más de una oportunidad acerca de tu micrófono y te pedí reiteradas veces que acudieras al confesionario con el propósito de conversar acerca de lo que pudiera estar molestándote y advertirte sobre comportamientos impropios de tu parte. Sin embargo, optaste por ignorarme".

Además le aclaró que si se quedaron sin cigarrillos no fue por culpa de GH sino por mala administración propia de lo que se tiene: "Quiero informarte que las compras de la casa se realizan los lunes. Y si no saben administrar los alimentos o los cigarrillos, no es un tema de mi responsabilidad. No estoy obligado a satisfacer necesidades que se producen por falta de organización o compras deficientes. Juliana, si tenés algún tipo de inquietud o queja, las puertas del confesionario siempre están abiertas para conversar al respecto. Y siempre con el micrófono colocado. Manipularlo de cualquier manera con el fin de evitar ser escuchado significa una transgresión gravísima del reglamento. Asimismo, ante cada advertencia de mi parte, pretendo que no se me ignore, Juliana, y que obedezcas de manera inmediata. Y esto rige obviamente para todos los participantes".

Debido a estas acciones, Juliana fue sancionada. ¿Cómo? quedó nominada y no podrá jugar este martes por la prueba del liderazgo. Además no podrá nominar y tampoco podrá ser salvada por el líder de la semana.