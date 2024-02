"Con el corazón lleno": ¿Lauty Gram sigue con la China Suárez?

lunes, 26 de febrero de 2024 13:37

"Con el corazón lleno". Esas palabras usó Lauty Gram para referirse a los sentimientos que tiene actualmente aunque evitó hacer alusión con quién está. El cantante participó de una fiesta el fin de semana y se encontró con la periodista Majo Martino de Mañanísima quien no le preguntó al aire puntualmente sobre la China Suárez pero sí off the record.

La entrevista fue amena y con un nivel de confianza dado por el cantante quien mantuvo abrazada a la panelista todo el tiempo. “¿Cómo está ese corazón?”, lanzó ella con una sonrisa en la cara a lo que él respondió con muy buena predisposición.

“Estoy bien, contento. Siempre con el corazón lleno, con la mente ocupada. Siempre hay que estar así para seguir metiéndole a esto”, destacó Lauty quien no se esplayó en sus palabras pero sí dio lo justo y necesario.

Al escuchar esto, Majo quiso ir más allá y le preguntó si estaba enamorado. Nuevamente respondió sin dar muchos detalles y con lo justo dijo: “Sí, siempre estoy enamorado... de la vida”.

Tras la declaración que obtuvo, Majo contó en el programa que le preguntó fuera de cámara "¿qué pasó con la China?" y él respondió: "estamos juntos. Volvimos”. Pese a esto, y que estarían bien, él "no lo quería decir con un micrófono abierto porque dice que la China genera un montón de noticias todo el tiempo”.