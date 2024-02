"Los vi...": Marcelo Tinelli, emocionado en el día después de la boda de Cande y Coti

domingo, 25 de febrero de 2024 16:15

Candelaria Tinelli y Coti Sorokin ya son esposos, tras un fiestón que se celebró este sábado y del que Marcelo Tinelli fue orgulloso padrino.

Acompañado de sus hijos y sus exesposas Soledad Aquino (con quien tuvo a Cande) y Paula Robles así como de su pareja Milett Figueroa, el conductor y productor del Bailando amaneció temprano este domingo. Con anteojos negros, grabó stories para Instagram contando detalles de la boda.

“Buen día, ¿cómo andan? Pasó la boda, fue un momento maravilloso para todos. Me sorprende que me haya levantado bastante temprano, porque me venció la emoción... la emoción de todo lo que pasó. Fue único e irrepetible, creo que nunca lloré tanto en toda mi vida cuando la vi. Hermosa mi hija, se me cae la baba”, dijo Tinelli, con una voz casi quebrada.

“Ese momento de la caminata, cuando la tomo en el altar para darle mi hija a su marido, mi querido Coti, fue otra cosa que no voy a olvidar jamás", confesó. Y agradeció el cariño de sus seguidores: "Gracias por acompañarnos en este momento tan hermoso familiar. Estamos todos muy felices, muy emocionados. ¡Los quiero y gracias!”.

Luego compartió una foto de los novios con un cálido mensaje: "Los vi plenos, felices, serenos, en paz. Se merece lo mejor, siempre. Los amo".