Lucía de Gran Hermano dejó a su novia tras salir de la casa y reveló si fue por Rosina

sábado, 24 de febrero de 2024 08:14

Lucía Maidana, la última eliminada de Gran Hermano, reveló que terminó su relación con su novia, Virginia. En su paso por la casa de GH, la participante habría formado un vínculo muy cercano con Rosina y comenzaron las dudas sobre si ella sería la responsable del fin de su relación.

“Es algo muy reciente, salí hace cuatro días y es todo un proceso porque era una relación larga. Igualmente tenemos muy buena relación”, expresó Lucía en A La Barbarossa.

Tras su reciente salida, la participante se prepara para el repechaje de este domingo y así poder volver a la casa. La joven salteña aseguró que extraña a su compañera Rosina y no descartó avanzar más en su vínculo. “Voy a hacer lo que me salga en el momento, pero tengo muchas ganas de verla, la extraño mucho”, sostuvo.

En su campaña para volver a la casa, Lucía aseguró qué: “Quiero volver por Rosi. Es una de las razones más fuertes. No sé si siente lo mismo o no, me gustaría que cuando salga, diga su versión de las cosas sobre lo que pasó con Joel. Ellos tuvieron una historia en el pasado y se encontraron dentro de la casa”, comentó la salteña.

Además, en sus últimas entrevistas, la joven aseguró que tiene temas pendientes por discutir con Rosina y lo comparó con un noviazgo. “¿Vieron cuando te peleás con tu novio y sentís que no dijiste esto o lo otro? Bueno, me siento así. Quiero decirle a ella lo que tenía para decirle”, confesó.

Este domingo, Lucía compite por uno de los lugares para poder volver a la casa de Gran Hermano. Hernan, Axel, Williams, Isabel, Catalina, Florencia, Denisse, Alan, Sabrina y Joel son los otros participantes que buscan una revancha en el juego.