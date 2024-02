Iván de Pineda explicó el significado de su brazalete shipfriends y fue tendencia en Twitter

sábado, 24 de febrero de 2024 00:00

Iván de Pineda es uno de los conductores más querido por la audiencia en Argentina y con simples expresiones logra afianzar aún más seguidores. Eso es lo que ocurrió este viernes en Escape Perfecto, el programa de preguntas de Telefe.

El conductor recibió a dos chicas para competir por un carre de electrodomésticos y se generó una situación muy particular. Es que una de ellas le entregó un brazalete shipfriends para intercambiar como él ya lo había hecho en el concierto de Taylor Swift.

"Vi que fuiste al recital de Taylor y que te intercambiaron muchas cositas. Traje una que dice Iván y Mai tiene una para la China", expresó la competidora a lo que él no sólo le agradeció el gesto sino que también le aclaró por qué no le daba alguna de las que él tenía en ese momento puestas.

"Te voy a explicar por qué estas no las puedo dar. Tienen una razón especial, porque me las hicieron mis sobrinas. Tienen los nombres de mi mujer y el mío, con dos canciones, Ivy y Light, o sea, Starlight. Mi mujer se llama Luz, entonces funciona de esta manera. Así que después cuando terminamos intercambiamos", expresó Iván quien no dudó en ponerse la pulsera recién regalada en su muñeca.

Por este gesto, y la revelación de lo que significa cada brazalete, Ivan de Pineda fue tendencia en la noche del viernes en la red social X (ex Twitter).