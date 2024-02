¿Cristian Castro y Mariela Sánchez se separaron?

sábado, 24 de febrero de 2024 08:21

Cristian Castro y Mariela Sánchez se habrían separado. El cantante y la cordobesa se pusieron de novios en enero y luego de una temporada intensa de verano se terminó el amor tras una supuesta infidelidad del mexicano.

Pablo Layus reveló la noticia en Intrusos. "Se rompió la relación, Mariela Sánchez se está volviendo de México, me cuentan que nada que ver el Cristian de Carlos Paz con el de México", sostuvo el periodista. “Son dos personas totalmente distintas”, insistió.

El autor de hits como Azul, Lloviendo estrellas y Dame la llave de tu corazón le habría sido infiel a Sánchez, según contó el cronista.

Todo indica que Castro se enamoró de una influencer trans mexicana. La tercera en discordia se llama Clarita Kim y dijo que el músico la contactó. "Yo estaba haciendo de musa en Punta del Este y se acercó un señor y me dijo que quería hablar conmigo", aseguró en su relato.

“Me pasaron a buscar en un auto y me hicieron agachar en la parte de atrás para que no me vieran. Después me llevaron a un telo amoroso", contó la influencer.

Además, Clarita Kim contó que "me hizo apagar el teléfono para que no... cuando salen con una trans buscan tener cuidado".

Este año, Cristian Castro asistió al cumpleaños N°80 de Susana Giménez en Uruguay y no fue acompañado de Mariela Sánchez.