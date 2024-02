Tini Stoessel se animó a un cambio rotundo en su rostro y causó furor: ¿de qué se trata?

viernes, 23 de febrero de 2024 00:00

Tini Stoessel es una artista que no le teme a los cambios de look y siempre busca sorprender a sus fanáticos con nuevas apuestas. En esta ocasión, la cantante argentina se animó a un jugado cambio en sus cejas que no pasó desapercibido en las redes sociales.

A pocos días de la entrega de los Premios Lo Nuestro 2024, Tini se encuentra en Miami ultimando detalles para su presentación. En la previa, la artista lució un espectacular look que dejó ver dos nuevos recortes en sus cejas, uno en cada una.

Este cambio no es la primera vez que Tini juega con el color o la forma de sus cejas. En el pasado, la cantante se las ha teñido de rubio, rosa furioso e incluso ha utilizado diseños más jugados para videoclips.

La tendencia de modificar las cejas se ha vuelto muy popular en el último tiempo. Algunas celebridades como Oriana Sabatini se han teñido las cejas de rubio, mientras que otras han optado por diseños más arriesgados.

El cambio de Tini Stoessel fue aprobado por sus fanáticos, quienes no tardaron en llenarla de elogios en las redes sociales. "Amo que te animes a probar cosas nuevas", "Te queda genial", "Sos una ídola", fueron algunos de los comentarios que recibió la artista.

Tini Stoessel continúa demostrando que no le teme a los cambios y que siempre está dispuesta a sorprender a sus seguidores con su estilo único.