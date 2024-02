Gran Hermano: las infartantes fotos de la mamá de Zoe

viernes, 23 de febrero de 2024 20:53

Un verdadero revuelo se dio en las últimas horas, entre los seguidores de Gran Hermano, de la mano de la mamá de Zoe. Aixa ingresó el jueves en la noche a la casa, en el contexto del desafío "Congelados" y en este contexto dijo algunas palabras que ahora están siendo analizadas por la producción para ver si aplican o no una sanción.

"Estoy orgullosa de vos, y que nunca hables mal de nadie, yo sé cómo está esa cabecita, calmala", dijo la mujer cuando estaba frente a Zoe. Esas palabras fueron rápidamente consideradas por algunos seguidores como marcando un contraste con la forma de ser de Furia. Por eso pidieron que intervengan ante la posibilidad de que se haya cometido una infracción.

Lejos de esto, muchos seguidores decidieron ver en las redes sociales quién es Aixa Abasto y el resultado sorprendió. Es que es una mujer que muestra su buen pasar y los lujos de la mano de sus viajes internacionales. Desde Emiratos Árabes hasta Punta Cana, Estados Unidos o Brasil, forman parte de los lugares que ha visitado en los últimos años y cuyas fotos se pueden ver en su perfil de Instagram.

“De las almas puras y religiosas se encarga Dios! De las que me envidian me encargo yo”, dice una de las tantas frases que acompañan a las fotos en sus posteos. Otra indica: “Y es que siempre voy detrás de lo que siento, cada tanto muero pero hoy no”.

En otro posteo, donde muestra su viaje a Abu Dhabi, se lee: “Fui a dejar mis pecados a la mesquita más grande del mundo mundial, pero no entraban”.

Pero lejos de las palabras, también llamó mucho la atención la figura que luce la mujer. Es que presenta un cuerpo "envidiable" por muchos y por eso se llevó numerosos halagos... pero también críticas de los seguidores de su hija.

Mirá algunas de sus fotos: